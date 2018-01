Oscar Niemeyer sofre queda e é submetido a cirurgia O arquiteto Oscar Niemeyer, de 98 anos, está internado, desde às 7 horas de domingo, no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, por conta de uma fratura no quadril, conseqüência de uma queda sofrida em sua casa. "O arquiteto foi submetido a uma cirurgia ortopédica e os médicos consideraram o procedimento um sucesso", diz o boletim médico divulgado nesta segunda-feira. De acordo com o boletim, assinado pelo ortopedista Pedro Ivo de Carvalho e pelo clínico geral Fernando Gjorup, Niemeyer "passa bem". Niemeyer permanece internado na Unidade Intermediária (UI) do hospital e ainda não há previsão de alta. Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1907. Considerado o mais importante arquiteto brasileiro deste século, iniciou sua carreira em 1934. Entre suas mais importantes obras estão o Palácio da Alvorada, o Conjunto Praça dos Três Poderes, o Palácio do Itamaraty, o Memorial JK e a Catedral Metropolitana, em Brasília. Em São Paulo, Niemeyer projetou o Conjunto Parque do Ibirapuera, o Edifício Copan e o Memorial da América Latina. Em Belo Horizonte, foi responsável pelo projeto do Conjunto da Pampulha, que inclui a Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile e Cassino, além da Biblioteca Estadual. Curitiba é sede do Museu Oscar Niemeyer e, no Rio de Janeiro, o arquiteto projetou o Sambódromo e a Casa das Canoas.