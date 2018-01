Oscar Niemeyer respira sem a ajuda de aparelhos, diz hospital

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, está se recuperando bem da cirurgia feita na quarta-feira, 30, para a retirada de um tumor no intestino, no Hospital Samaritano, no Rio, segundo informações da equipe médica divulgadas nesta sexta-feira, 2.

Segundo a assessoria do Hospital, ele continua no Centro de Terapia Intensiva (CTI) em observação, mas já respira sem a ajuda de aparelhos e seu quadro permanece estável. Ainda não há previsão de alta.

O arquiteto foi internado no dia 23 com dores abdominais. Após exames, foi constatado colecistite aguda, que é o comprometimento da vesícula biliar. Ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada da vesícula e drenagem do abscesso hepático no dia seguinte.

Niemeyer vinha mostrando boa evolução no período pós-operatório quando apresentou sangramento intestinal, sem relação ao problema anterior. Os exames diagnosticaram tumor de cólon, que foi retirado na noite de quarta, após três horas de procedimento.