Oscar Niemeyer recebe alta médica e deixa hospital no Rio O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, recebeu alta médica na tarde deste sábado, 17, e deixou o Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio. Segundo a unidade, Niemeyer foi internado no hospital no dia 23 de setembro com fortes dores abdominais. Após a realização de exames, ele foi submetido, no dia 24, a uma cirurgia para a retirada da vesícula. Seis dias depois, ele passou por mais uma operação, a fim de retirar um tumor no intestino. No dia 5 deste mês foi para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após apresentar uma arritmia cardíaca. (Priscila Trindade, da Central de Notícias/16h24)