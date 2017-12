Oscar Niemeyer presenteia Fidel Castro com escultura O arquiteto Oscar Niemeyer presenteou o presidente cubano Fidel Castro com uma escultura que ficará em uma praça que será construída na Universidade das Ciências Informáticas (UCI), em Havana. A obra de Niemeyer, que completará 99 anos nesta sexta-feira, pesa 9,5 toneladas, e representa um monstro com a boca aberta e um cubano encarando-o de frente e empunhando uma bandeira, segundo a descrição da intelectual brasileira Marília Guimarães. Marília disse que se trata de "uma bandeira frente a um império", com formas ovaladas em aço e olhando para o céu. Atrás dela, o homem cubano, "imprescindível, invencível em sua determinação de preservar sua liberdade e garantir a qualquer preço as conquistas de todos estes anos". "Fidel sonhou em colocá-la na UCI. A idéia nasceu de uma escultura dada por Niemeyer a Fidel na década de 1990, mas que na época não pôde sair do Brasil", explicou. A obra será construída por um escultor brasileiro e por trabalhadores cubanos. "É linda, fantástica e já está quase terminada. É um aprendizado único para os que nunca tinham trabalhado com a tecnologia de Niemeyer", declarou ela. "Niemeyer está muito feliz. Seu amor a Cuba e a Fidel Castro estão expressos no que ele sabe fazer como ninguém", acrescentou. A notícia do presente de Niemeyer foi anunciada após as recentes celebrações pelo 80.º aniversário do líder da revolução cubana, que permanece se recuperando de uma delicada cirurgia que lhe obrigou a delegar provisoriamente o poder a seu irmão Raúl e a seis homens de sua confiança em 31 de julho, devido a uma doença que ele mesmo qualificou de "segredo de Estado".