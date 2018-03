Oscar Niemeyer é nomeado 'Avô do Bom Colesterol' na Espanha

O arquiteto Oscar Niemeyer, que em 15 de dezembro completará 101 anos, foi nomeado hoje "Avô do Bom Colesterol", prêmio concedido pela espanhola Confraria do Colesterol, que promove hábitos alimentares benéficos ao coração. Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 1907 e é reconhecido como um dos nomes mais influentes da arquitetura moderna mundial. O prêmio, que está na segunda edição, é uma proposta conjunta das autoridades locais de Avilês (Espanha), da Confraria do Colesterol e da Clínica Covadonga. Além disso, atualmente está sendo contruído em Avilês o único edifício projetado pelo arquiteto na Espanha: um centro cultural que se chamará Oscar Niemeyer.