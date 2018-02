OSCAR MUDA DATA EM 2014 A próxima cerimônia de entrega do Oscar acontecerá em 2 de março de 2014, uma semana mais tarde do que o normal, para que não coincida com a Olimpíada de Inverno na Rússia, que ocorre entre 7 e 23 de fevereiro. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas também anunciou que a premiação de 2015 será em 22 de fevereiro. A Screen Actors Guild Awards, que premia os atores, divulgou que também sua festa de 2014 será adiantada: ao invés do fim do mês de janeiro, como de costume, acontecerá no dia 18. Já a cerimônia do Globo de Ouro, segunda maior premiação de Hollywood, ainda teve anunciada sua data para 2014. / REUTERS