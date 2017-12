Oscar de filme estrangeiro será disputado por 95 países

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood convidou nesta sexta, 22. Nesta 80.ª edição, 95 países vão disputar na categoria de melhor filme estrangeiro, conforme anunciou a Academia em comunicado. O Oscar só aceita um filme por país, selecionado entre concorrentes da mesma nacionalidade por um grupo ou organização similar à Academia. Os filmes devem ter estreado no país de origem entre 1.º de outubro de 2006 e 30 de setembro de 2007, em 35 ou 70 mm ou em formato digital autorizado pela Academia. Além da documentação necessária para aceitar o convite, o filme deverá estar na sede da Academia em Beverly Hills em 1.º de outubro de 2007. Entre os filmes enviados para a disputa terá início um processo de pré-seleção relizado por diferentes comitês entre Los Angeles e Nova York e do qual sairão cinco candidatos. O filme alemão The Lives of Others obteve a estatueta nesta categoria na 79.ª edição dos prêmios. A 80.ª edição está programada para o próximo dia 24 de fevereiro de 2008, no teatro Kodak de Los Angeles.