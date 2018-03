Oscar da TNT liderou TV paga e Top 10 na web O TNT liderou a audiência adulta da TV paga durante a transmissão do Oscar, no último domingo, ficando não só em 1.º lugar no segmento, mas também com 76% a mais de público que o segundo colocado. Nas redes sociais, o canal endossou seu êxito. A hashtag #OscarNaTNT figurou na lista de Trending Topics do Twitter brasileiro, com mais de 170 mil menções ao longo da noite. No Instagram, a cobertura motivou a conquista de quase 5 mil novos seguidores na página oficial da TNT (@tntbr). Com a TV paga chegando a 20 milhões de assinantes, o TNT vai fazendo muito bom proveito de todo atraso da Globo na transmissão do Oscar.