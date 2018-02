Oscar: brasileiro com filme espanhol

O cineasta brasileiro Andrucha Waddington, com Lope, e os espanhóis Iciar Bollaín, com También la lluvia, e Daniel Monzón, com Cela 211, foram escolhidos em uma primeira seleção, para representar a Espanha na próxima edição do Oscar. A academia espanhola de cinema anunciou que os filmes de Monzón e Bollaín, junto de Balada Triste de Trombeta, do também espanhol Alex de la Iglesia, são candidatos a representar o país nos Prêmios Ariel da Academia do México. Os indicados para o Oscar serão divulgados no dia 25 de janeiro e os vencedores, conhecidos durante a cerimônia, marcada para o dia 27 de fevereiro, no Teatro Kodak, em Hollywood.