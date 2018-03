OSCAR ANUNCIA HOJE OS INDICADOS

Hollywood adora os musicais, mas Les Misérables é uma aposta até para quem não gosta do gênero. O diretor Tom Hooper, que já ganhou por O Discurso do Rei, faz história ao colocar seus atores cantando ao vivo diante das câmeras. Kathryn Bigelow é favorita para melhor filme e direção, mas A Hora Mais Escura tem sido criticado pela incorreção política. A diretora abre o filme com uma cena de tortura, que, na sua ficção, é fundamental para que o serviço secreto dos EUA saiba onde está o homem mais caçado do mundo, Osama Bin Laden.

Há um grande Steven Spielberg, e Lincoln discute o princípio fundador da América - a liberdade. Em Amistad, ele já discutiu se os negros têm alma, uma questão que tanto pode ser teológica quanto filosófica. Agora, em plena era de Barack Obama, avança a discussão e trata de direitos civis. O filme é poderoso e Daniel Day-Lewis é o íncubo de Hugh Jackman - vai ser muito difícil se ele não ganhar seu terceiro prêmio.

Django Livre, de Quentin Tarantino, pega carona na mesma discussão sobre a negritude no alvorecer da construção dos EUA, mas há oposição ao filme, e a seu diretor, pela incorreção política, como chamar os afrodescendentes, em cena, pejorativamente, de 'nigger'. Argo deve confirmar o favoritismo e ser indicado para melhor filme, mas o astro Ben Affleck dificilmente crava a indicação para melhor diretor. Há facilidades - clichês - em seu filme que desabonam a direção, segundo o conceito artístico de Hollywood.

Alguns filmes são apostas possíveis para ficar entre os nove indicados para melhor filme - as Aventuras de Pi, de Ang Lee, Moonrise Kingdom, de Wes Anderson; O Lado Bom da Vida, de David O'Russell; Indomável Sonhadora, Beasts of the Southern Wild, de Benh Zeitlin. A grande dúvida deste Oscar, e o suspense termina daqui a pouco, é - a França vai bisar o feito de 2012? No ano passado, O Artista, o diretor Michel Hazanavicius e o astro Jean Dujardin foram para o pódio. Este ano, embora o filme represente a Áustria, é falado em francês. Amor, de Michael Haneke, virou o xodó da crítica dos EUA. Fica entre os indicados para melhor filme estrangeiro -, mas ficará na categoria principal, de melhor filme? E Jean-Louis Trintignant vai concorrer a melhor ator? Em Nova York e Los Angeles, retrospectivas celebraram a carreira do grande ator, como parte de uma campanha da crítica, e do circuito de arte e ensaio, para cavar a indicação. Trintignant pode até não ser indicado, mas mereceria.