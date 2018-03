Osasco realiza 'parada literária' da Independência O desfile de 7 setembro da cidade de Osasco vai trazer performances que têm como tema "Literatura: Arte em Palavras - Seduzindo Corações e Mentes", informou a assessoria de imprensa do evento. "Será uma espécie de ''parada literária'', cuja produção ficou a cargo dos estudantes da rede fundamental do município. O evento terá início logo após apresentação militar, que começa às 9h da manhã, no sentido São Paulo da Avenida dos Autonomistas. O trabalho das crianças é parte de ação de incentivo à leitura e letramento da Secretaria de Educação de Osasco e do Instituto Ciência Hoje, que forneceu 25 mil livros às escolas municipais e levou 36 escritores premiados para sessões de bate-papo com professores e estudantes", informa o texto de divulgação.