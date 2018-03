'Os Vingadores' estreia nos cinemas

LOS ANGELES - Havia gente saindo pelo ladrão para assistir à première mundial de Os Vingadores. Com direito a tapete vermelho, o local não poderia ser mais apropriado - o Grauman Chinese Theatre, incorporado ao complexo do Kodak Theatre, em pleno Hollywood Boulevard. Vieram quase todos os 'avengers'. Faltou justamente a bela do grupo, Scarlett Johansson, a Viúva Negra, que fez uma breve passagem pelo local - e sumiu. No dia seguinte, ela não participou das entrevistas - de grupos ou individuais - com os colegas de elenco.

Em 3D, tudo é mais impressionante e os fãs adoraram ver o grupo de super-heróis que Stan Lee e Jack Kirby criaram em 1963, numa publicação da Marvel Comics que é definida como resposta à Liga da Justiça, da concorrente DC Comics. Os integrantes do grupo fundador já eram heróis consagrados da editora - Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga, Hulk e Vespa. Vieram depois Capitão América, Arqueiro e Viúva Negra. No 'universo Marvel', os vingadores são a primeira equipe convocada pelo governo dos EUA, através da agência S.H.I.E.L.D., quando confrontado com desafios cósmicos.

O sucesso das duas aventuras do Homem de Ferro e o fato de Thor e Capitão América terem estourado nas bilheterias (além da expectativa) estimulou os produtores a armar a aventura com todos os super-heróis. "Nossos vingadores não têm nada a ver com os do filme de 1998, baseado no seriado inglês. O público exigia e nós caprichamos para garantir que chegassem à telona com todo impacto a que têm direito", disse o produtor Kevin Feige. O que acrescenta pode surpreender os fãs dos gibis, mas não os cinéfilos. "Quando se trata de mostrar a formação de um grupo e a sua integração, o exemplo a ser seguido é só um - Os Doze Condenados." O clássico de guerra de 1966, de Robert Aldrich, com Lee Marvin à frente de grande elenco, já fora, como a obra homônima de Enzo G. Castellari, a fonte inspiradora de Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino.

Os Vingadores são os primeiros super-heróis a chegar às telas neste ano que ainda terá um novo Batman de Christopher Nolan com Christian Bale e a nova cara do Homem-Aranha, na série reformatada por Marc Webb, o diretor de 500 Dias com Ela. E os Vingadores aterrissam antes no Brasil. Nos EUA, a estreia será somente na semana que vem. Foram sete anos de muito trabalho, a começar pelo roteiro. É a grande contribuição do diretor Joss Whedon, que admite não ter sido fácil criar uma história com seis protagonistas e algumas regras básicas. "Nossa trama não poderia interferir nas aventuras individuais desses heróis em seus filmes. E eles deveriam integrar um grupo mantendo as características conhecidas do público." Whedon não possui um estilo visual forte - "Sigo a linguagem dos quadrinhos" - e talvez exagere nos primeiros planos, já que veio da TV, onde criou a série Buffy. Mas sua história, em parceria com o roteirista Zak Penn, é eficiente. Os vingadores enfrentam o Exército de Loki, irmão de Thor, e o homem do martelo vive um conflito entre seu código de ética e a fidelidade familiar.

Por mais que Thor seja a encarnação do drama, todos os heróis integrados à aventura - Vespa e o Homem-Formiga ficaram de fora - têm direito àquilo que Andy Warhol chamaria de 15 minutos de fama. Capitão América é o 'caxias' do grupo, ainda tentando se reintegrar ao mundo, após hibernar por décadas. O Homem de Ferro é, ao mesmo tempo, cínico e blasé - mas, na hora H, dá liga ao grupo (e resolve a parada). Cada vingador é um solitário, ou pelo menos um individualista - o incrível Hulk talvez seja mais -, e o grande desafio é justamente fazer com que se integrem como grupo. Nick Fury, o empregador dos Vingadores - na S.H.I.E.L.D. - foi quem mais mudou. Ele era originalmente branco, mas adquiriu a cara de Samuel L. Jackson no revival dos gibis, há 12 anos.

Curiosamente, Jackson é quem mais conhece os gibis originais, mais que o diretor e o produtor. "Minha mãe adorava e eu terminei gostando por osmose", ele conta. Com exceção de Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, os vingadores voltam com a cara que o público conhece. Chris Evans como Capitão América, Chris Hemsworth como Thor e Robert Downey Jr. como Iron Man. Evans esteve no Brasil para promover o filme e, de volta a L.A., confirmou na entrevista o que disse à Playboy norte-americana. O personagem tem jeito de papai/mamãe, mas ele gosta de mulheres com atitude, que tenham bumbum e topem uma boa brincadeira. Downey Jr. participou da coletiva, não das mesas. E conseguiu mudar a cor do incrível Hulk, que, de verde, ficou vermelho. "Quero fazer uma pergunta para o produtor", disse Downey Jr. na mesa. "Como, num filme que tem Mark Ruffalo nu" - veja para saber em que circunstâncias -, "a câmera não mostra o que tenho certeza de que todo mundo gostaria de ver?"

Direção: Joss Whedon. Gênero: Ação (EUA/ 2012, 142 min.). Classificação: 12 anos.

Os Vingadores apareceram nas HQs em 1963, em sua própria revista, e foram criados por Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers, como uma resposta à Liga da Justiça, da DC Comics.