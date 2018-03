Os vencedores do prêmio Goya Na noite de ontem, o espanhol Javier Bardem foi escolhido como melhor ator por sua atuação em Biutiful, do mexicano Alejandro González Iñárritu, na 25.ª edição do Prêmio Goya, o Oscar do cinema espanhol. O catalão Pa Negre foi escolhido o filme do ano e seu diretor, Agustí Villaronga, levou o prêmio da categoria. Nora Navas foi eleita a melhor atriz por seu papel no longa chileno La Vida de los Peces, de Matías Bize, que ganhou como filme hispano-americano. Já a composição do uruguaio Jorge Drexler, Que el Soneto nos Tome por Sorpresa, foi a melhor canção original. A música é o tema principal de Lope, dirigido pelo brasileiro Andrucha Waddington. / AP