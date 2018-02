Os vencedores do festival latino A sétima edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo anunciou seus vencedores. Entre os 80 filmes que concorreram em várias categorias, o melhor filme do júri popular foi Juan dos Mortos, de Alejandro Brugués. Na categoria Finaliza 2012, que concede R$ 99,4 mil em serviços a filmes brasileiros em pós-produção, o vencedor foi O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra. O Prêmio Itamaraty foi dividido entre 3, de Pablo Stoll, e Um Mundo Misterioso, de Rodrigo Moreno. Na Mostra Escola de Cinema Ciba-Cilect o prêmio ficou com A Mãe de Anna, de Marcos Banina (Uruguai) e a menção honrosa para Da Terra, de Ilana Coleman (México).