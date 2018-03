'Os Trapalhões' ganha releitura na Globo, com Rodrigo Sant’Anna

Uma grande homenagem a Os Trapalhões está em planejamento na Globo para 2017, calendário que marca os 40 anos da criação do humorístico que fez história no início das noites de domingo na TV. Nas mãos do diretor Ricardo Waddington, o projeto é fazer uma releitura do programa, com outros atores. O novo Didi Mocó, eterno personagem de Renato Aragão, está destinado a Rodrigo Sant’Anna. Mussunzinho fará o papel do pai, Mussum. Zacarias e Dedé ainda estão em fase de escalação. A ideia inicial é produzir uma temporada de 12 episódios, com a bênção do próprio Renato Aragão, que fará participação no revival.

Outra releitura em planejamento por Waddington é uma produção do Cassino do Chacrinha com Stepan Nercessian como Velho Guerreiro, papel que o ator desempenhou com maestria em boa temporada do musical em tributo a Abelardo Barbosa.

Esses são dois dos projetos nascidos na esteira do sucesso alcançado por realizações similares, em especial pelo revival Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração. São formatos capazes de gerar nostalgia nos mais velhos e cativar novas gerações. A própria Escolinha ganhará uma segunda temporada na Globo, em parceria com o canal Viva, com previsão de gravação ainda para este semestre. Marco Ricca, Marcelo Adnet, Lucinho Mauro, Mateus Solano, Otaviano Costa e, claro, Bruno Mazzeo, o novo professor Raimundo, já colocaram suas agendas à disposição da diretora Cininha de Paula para a gravação da nova safra, que dessa vez terá o dobro de episódios.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra praia. Malhação faz alguns rasantes fora do Rio no início da nova temporada, Pro Dia Nascer Feliz, que estreia dia 22 de agosto. Aí estão Felipe Roque e Bárbara França gravando como casal feliz – não por muito tempo – no paraíso de Aquiraz, em Fortaleza.

A HBO abriu o acesso gratuito em sua plataforma sob demanda na web, o HBO GO, ao documentário Guerras Alheias, até 21/8. O programa aborda a pulverização aérea com glifosato, herbicida apontado como agente potencialmente cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde e ferramenta usada na guerra contra as drogas na Colômbia, com parceria dos Estados Unidos.

Sabrina Sato prepara o figurino para carregar a tocha olímpica neste domingo, 24, em percurso pela Avenida Sumaré, durante a passagem do mimo por São Paulo.

Fábio Porchat também terá sua vez com a tocha, já na passagem do objeto pelo Rio, no início de agosto.

25,8 mil pessoas baixaram o Combate Play, plataforma online do canal, na semana do UFC 200 (9/7), com Anderson Silva e José Aldo, e 7,1 milhões de minutos consumidos, outro recorde da plataforma

“Amigos, estou precisando trabalhar. Como atriz ou jornalista. Tem horas que fica difícil ainda. Alguém precisa de mim?”

Joana Fomm, ATRIZ DE GRANDES PAPÉIS, NO FACEBOOK