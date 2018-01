'Os Sopranos' marcou uma nova era da TV

"Um outro tipo de inteligência televisiva ascendeu, decorrente de um acelerado ritmo na sociedade mundial. Mudanças na economia do mercado televisivo e na tecnologia impactaram a forma de nos relacionarmos com a TV. A série liderou uma era de dramas com multiplicidade de linhas, a característica estrutural mais apreciada da moderna dramaturgia televisiva", avalia Patricia Weiss. Segundo ela, o fato de o público poder assistir repetidas vezes, no DVD ou sob demanda, a uma história com desdobramentos deixou o público mais atento ao desenrolar das tramas. "A audiência começou a assistir aos seriados na ponta da poltrona, consultando, dissecando e desvendando o entretenimento que passou a consumir."