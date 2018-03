Os sete magníficos de Sturges

16H10 NA GLOBO

(Space Jam). EUA, 1996. Direção de Joe Pytka, com Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle, Charles Barkley, Shawn Bradley, Brandon Hammond.

Mistura de live action com animação na história de Pernalonga e seus amigos que ganham ajuda do ás Michael Jordan para vencer jogo contra equipe de alienígenas. O resultado pode definir o futuro (ou não) da humanidade. Programa simpático. Reprise, colorido, 87 min.

Davi

23 H NA REDE BRASIL

(David). EUA, Itália, Alemanha, 1997. Direção de Robert Markowitz, com Nathaniel Parkers, Jonathan Pryce.

A história do pastor que derrotou o gigante Golias e virou rei. Houve uma novela recente na Record com o mesmo assunto bíblico. Esta versão é concentrada (reduzida?) ou a novela é que era estendida? Reprise, colorido, feito para TV, 175 min.

Tiras em Apuros

22H45 NO SBT

(Cop Out). EUA , 2010. Direção de Kevin Smith, com Bruce Willis, Tracy Morgan, Adam Brody, Kevin Pollack.

Comédia de ação em que dupla de policiais tenta reaver valiosa figurinha de beisebol que um deles está tendo de vender para financiar os estudos da filha. Bruce Willis tem carisma, o diretor Kevin Smith - de O Balconista - às vezes acerta. Talvez valha a pena arriscar. Inédito, colorido, 107 min.

Urbânia

0H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2000. Direção de Flavio Frederico, com Adriano Stuart, Turíbio Ruiz.

Dois homens realizam de carro uma viagem ao mesmo tempo física e mental por São Paulo. Eles se deslocam no presente e vivenciam lembranças. O ator e diretor Adriano Stuart tem uma bela presença, Flávio Frederico faz do centro da cidade a sua personagem central. Você se arrisca a ver uma São Paulo que desconhece (e é muito interessante). Inédito, colorido, 70 min.

Sete Homens e Um Destino

2H30 NA BAND

(The Magnificent Seven). EUA, 1960. Direção de John Sturges, com Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter, James Coburn, Horst Buchholz, Vladimir Sokoloff, Rosenda Monteros.

Sturges, um dos grandes da ação de Hollywood, verteu para o Velho Oeste a trama do clássico Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa, mostrando como habitantes de uma pequena cidade contratam pistoleiros para defender suas colheitas da pilhagem de um bando selvagem. Pode-se dizer que Sturges antecipou o spaghetti western, não apenas pelo estilo espetacular, mas pela integração entre imagem e música na criação das cenas. Pouco tempo depois, Sergio Leone baseou-se em outro clássico de samurai - Yojimbo, também de Kurosawa - e fez Por Um Punhado de Dólares, com Clint Eastwood, que virou um marco, aí sim, do faroeste italiano. Reprise, colorido, 128 min.

Habitantes da Escuridão

4H05 NA REDE BRASIL

(They). EUA, 2002. Direção de Robert Harmon, com Laura Regan, Marc Blucas.

O mestre de horror Wes Craven produz e Robert Harmon, de A Morte Pede Carona, conta a história de mulher que, na infância, era perseguida por estranhos pesadelos. Agora, eles se tornaram reais e as pessoas, ao seu redor, estão morrendo (ou se matando). O que significa? Reprise, colorido, 89 min.

TV Paga

Fúria dos Sete Homens

15H35 NO TCM

(The Magnificent Seven Ride!). EUA, 1972. Direção de George McCowan, com Lee Van Cleef, Stefanie Powers, Mariette Hartley, Michael Callan, Luke Askew.

O quarto filme da série iniciada por John Sturges guarda pouca ou nenhuma semelhança com o original. Pistoleiro recém-casado ganha ajuda de amigo para enfrentar a quadrilha que sequestrou sua mulher. Embora não se compare ao original - que você pode (re)ver na madrugada da Band -, o filme não é ruim. Lee Van Cleef foi um ator norte-americano que ficou famoso no spaghetti western. De volta a Hollywood, não teve a carreira de Clint Eastwood, mas seguiu filmando até morrer, em 1989. Reprise, colorido, 100 min.

Polaroides Urbanas

19 H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2007. Direção de Miguel Falabella, com Marília Pêra, Arlete Salles, Natália do Valle, Neusa Borges, Marco Caruso, Otávio Augusto, Ingrid Guimarães, Jacqueline Laurence, Berta Loran, Marcelo Adnet.

Uma dona de casa entediada, sua irmã gêmea deslumbrada, uma psicanalista que não tem tempo para ser mãe, um garoto de programa apaixonado. Várias histórias se misturam na comédia que o ator e diretor Miguel Falabella adaptou de sua peça Como Rechear Um Biquíni Selvagem. Lançado com 35 cópias, o filme não chegou aos 100 mil espectadores, mas pode ser um programa interessante justamente nesta sexta-feira em que De Pernas pro Ar 2 ganha megalançamento (em 710 salas). Há apenas cinco anos, Ingrid Guimarães fazia um papel pequeno, uma participação, apenas. Hoje, é a número um na bilheteria, sobre quem repousa a expectativa de faturamento do cinema brasileiro. Note que Marcelo Adnet, de outro sucesso, Os Penetras, também faz uma ponta. Reprise, colorido, 83 min.