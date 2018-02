Os sentimentos não comportam mentiras, são bússolas indispensáveis para os que desejam fazer escolhas saudáveis e felizes. Os sentimentos surgem nas entrelinhas do que é dito e ouvido, são fugazes, talvez, mas deixam uma marca indelével. Toda vez que você tomar uma atitude que contrariar o que você sentiu na hora, tenha certeza, você se arrependerá disso. Participar de um processo democrático, como a escolha de representantes políticos, é uma tarefa mais séria do que parece, já que vinculará você e sua escolha ao que tais representantes fizerem ou deixarem de fazer, isso também será sua responsabilidade no futuro. O sentimento servirá de guia porque informará claramente o que é verdade por trás da maquiagem da propaganda.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Seguir a linha proposta pela inércia do passado é algo que só poderia acontecer por causa da indolência de nossa humanidade. Tudo está preparado para uma guinada tão radical que provoque assombro e perplexidade.

TOURO 21-4 a 20-5

Quem promove a divisão entre os seres humanos é motivado pela sórdida intenção de reinar e aproveitar-se da situação. Nossa humanidade é destinada à união, somente assim demonstrará sua glória e relevância.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

As circunstâncias parecem avassaladoras, mas estas só terão o poder que você lhes conceder, nem um pouco a mais nem um tantinho a menos. Por isso, sua alma será submetida pelas circunstâncias apenas ao que desejar.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Aquele guinada que faz seu coração arder de vontade de acontecer é absolutamente possível, mas não acontecerá automaticamente, você terá de esforçar-se e fazer os devidos sacrifícios. Somente assim.

LEÃO 22-7 a 22-8

Definitiva nem sequer é a morte. Para quem nasce a morte parece definitiva, mas para quem morre o renascimento é uma certeza também. Por isso, somente dê por definitivas as coisas temporariamente, até mudar de ideia.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A essência da vida é

mudar. Neste momen-to sua mente viu o que viu e suas atitudes não poderiam mais ser as mesmas de sempre. Agora só falta você superar a inércia que leva a repetir-se e ingressar no caminho novo.

LIBRA 23-9 a 22-10

O misterioso destino está escrito apenas até a metade no caso de nossa humanidade. A outra metade somos nós que escrevemos através dos passos que damos, os gestos que fazemos e as atitudes que tomamos. Faça sua parte.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Somente a dignidade será demonstração convincente de força. Aparentemente, o mundo não dá a mínima para a dignidade e, inclusive, faz de tudo para rebaixá-la. Porém, o mundo desconhece

o verdadeiro valor das coisas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

No jogo do poder várias conspirações, pequenas e grandes, são processadas. Porém, ainda que as pessoas envolvidas se sintam poderosas no momento, elas se esquecem que um dia a conspiração vai voltar-se contra elas.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Todo lugar será lugar para você expor suas ideias, sem importar quanto elas perturbem ou contrariem a onda da maioria. Este é um momento em que alma nenhuma é obrigada a seguir mansamente a onda da maioria.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Chegar lá não é o fim do caminho, é apenas o início. Nunca confunda a conquista com o destino, são coisas diferentes. O destino é um processo complexo e sofisticado, nada parecido com a simplicidade da conquista.

PEIXES 20-2 a 20-3

Você não seria você sem seus sonhos. Por que deixá-los de lado, então? Para viver menos do que poderia? Sem seus sonhos você abandonaria a razão de seu nascimento, aquilo que brinda com sentido e significado a tudo.