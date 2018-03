Os Rolling Stones celebram 50 anos A banda Rolling Stones anunciou que produziu um documentário sobre sua trajetória para comemorar os 50 anos do grupo. O filme, até o momento sem título, foi dirigido por Brett Morgen e a estreia está prevista para setembro, de acordo com o porta-voz do grupo. Os Rolling Stones começaram a carreira no dia 25 de maio de 1962. Eles devem sair em turnê no ano que vem. "Não estamos prontos . Sinto que 2013 será a data mais provável", disse o guitarrista Keith Richards. O cineasta Martin Scorsese filmou o show da última turnê dos Stones, A Bigger Band, em 2006, no Beacon Theatre de Nova York. / ANSA