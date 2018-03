Os residentes vai ao fórum Ao penetrar nos meandros do festival, você descobre que o Fórum, anos atrás, tentou se separar da Berlinale e terminou virando uma espécie de dissidência. Um festival dentro do festival. O mineiro Tiago Mata Machado veio exibir Os Residentes no Fórum, a prestigiosa mostra de cinema experimental do Festival de Berlim. A fama de "godardiano", que tanta desagrada ao autor, o precedeu. Jornalistas de várias latitudes perguntavam ao repórter do Estado pelo "Godard brasileiro".