Publiquei sua carta na última crônica, excluí os trechos pessoais, mas deixei o desabafo político e os versos de Fernando Pessoa/Álvaro de Campos. Alguns leitores pensam que inventei essa missiva, e uma leitora bem-humorada escreveu: Françoise c’est toi.

Fiquei envaidecido de ser confundido com você, Françoise. Afinal, somos amigos há uns 40 anos, e nessa amizade de quase meio século às vezes a gente troca de identidade sem perceber. E também é verdade que a verdade de um texto depende de cada leitor.

Há todo tipo de leitor: generoso, inquieto, compassivo, culto, refinado, irônico, distraído... E há leitores loucos e furiosos, que enviam mensagens tão agressivas que transformam as redes sociais em comunidades de ódio, como disse certa vez Robert Fisk, grande jornalista inglês, correspondente do Independent no Oriente Médio. São tantos os impropérios, chère amie... Parece que a gente vive uma guerra civil verbal, em que não há lugar para reflexões ou ideias, as palavras somem na vala comum da cólera e do aniquilamento mútuos.

Você me perguntou sobre o discurso pretensamente político de uma mulher a favor do impeachment de Dilma. Depois escreveu: “Li na imprensa que essa mulher dizia palavras estranhas e fazia gestos tresloucados com ares messiânicos de pastora em êxtase... Se fosse uma boa atriz, seria uma cena pronta de um filme de Glauber Rocha nessa pobre terra em transe”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nem sei quem é essa mulher, Françoise. O Brasil e o mundo estão cheios de figuras patéticas, algumas pessoas parecem os antigos cristãos do Oriente (“les fols en Christ”, como vocês dizem na França). E quando a religião se imiscui na política, tudo fica mais perigoso... Na última carta, você citou os crimes do grão-pastor, CEO da empresa Jesus.com, uma famosa exportadora de enlatados que investe em bancos suíços. É verdade que esse presidente do Congresso escarnece a Nação e o Supremo Tribunal Federal? Sim, Françoise. Esse “delinquente” (palavra usada pelo procurador-geral da República) já deveria ter sido cassado e preso, e essa é a opinião quase unânime dos que são contra e a favor do atual governo.

O que dizer da votação do impedimento da presidente? O ambiente do Congresso Nacional era uma mistura de cassino com templo evangélico. Deixo por menos as agressões à língua portuguesa, pois um analfabeto ou ignorante pode ser um sábio. O mais grave foi a atitude irresponsável, cínica e hipócrita da maioria dos ignóbeis, nada nobres deputados. Enfim, nossa política é de uma baixeza inominável, Françoise. A “Noite da Vergonha” culminou na saudação de um coronel-deputado à memória de um torturador e assassino durante a ditadura. Foi o momento explicitamente fascista da votação do impeachment. Os que defendem a cultura democrática repudiam com veemência essa impostura. É inaceitável que um deputado defenda publicamente (e com ares de deleite sádico) a tortura e o assassinato dos que combateram um regime totalitário.

Na verdade, o assunto desta carta é outro: Os Ratos. Já leu esse romance do gaúcho Dyonélio Machado? Em todo caso, envio-lhe um exemplar, publicado pela Planeta. O protagonista (Naziazeno Barbosa) é um pobre-diabo acuado pela falta de dinheiro para comprar o leite para o filho. Esse drama humano se soma a outro: a degradação moral e existencial do anti-herói. No excelente prefácio dessa edição, Davi Arrigucci Jr assinala que “o personagem é apenas um joguete na roda do destino, pronto a transferir para mãos mais hábeis e poderosas o domínio de sua própria existência”.

O romance é ambientado numa Porto Alegre provinciana do começo do século 20, mas a história de Naziazeno é a de tantos brasileiros pobres em busca da sobrevivência. Em momentos de alucinação persecutória, ele vê ou imagina ratos por toda parte. São momentos aflitivos, de extrema angústia diante da opressão moral e física, como se o narrador nos dissesse em voz baixa: na literatura e na vida há sempre o que temer...