Dizia Confúcio que os quatro horrores de uma sociedade consistiam em: matar um homem sem lhe demonstrar o porquê, que é selvageria; esperar que uma tarefa seja cumprida sem ter dado aviso ao executor, que é opressão; ser impreciso nas ordens dadas esperando em troca absoluta meticulosidade, que é ser algoz; dar a alguém de má vontade o que lhe é de direito, que é ser desprezível e mesquinho. Os quatro horrores podem ser testemunhados por qualquer pessoa de mediana inteligência todos os dias, inclusive nos meios que supostamente deveriam estar acima do ordinário, já que com incumbências governamentais. Depois se admiram que a tendência atual seja a revolta! Nada mais justo do que revoltar-se ou armar-se para derrocar esse estado de coisas! Temos ou não temos, afinal, boas razões para desejar o fim do mundo?

ÁRIES 21-3 a 20-4

Uma trégua fará bem a todos. Este é o melhor momento possível para estabelecer uma trégua consensual, sem que necessariamente ela seja enunciada claramente. Retire-se por um momento da luta para descansar.

TOURO 21-4 a 20-5

Torcer o nariz diante das pequenas tarefas é, paradoxalmente, evitar o verdadeiro progresso que se encontra disponível. Se você quiser progredir, então encare com boa vontade e disposição as pequenas tarefas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Melhor você conferir várias vezes o que for do seu interesse, porque neste momento há uma tendência séria de você dar por sabido muitas coisas que não são tão seguras e definitivas assim. Melhor conferir tudo de novo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Mantenha a mente atenta em todas as reuniões que participar, pois provavelmente surgirão assuntos que trarão bons resultados num futuro não muito distante. A preguiça e o desânimo serão os seus únicos inimigos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Quando os interesses materiais prevalecem sobre os sentimentos espontâneos, os relacionamentos assim constituídos duram quanto durarem esses interesses. A validade de um relacionamento sincero é eterna.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Querem fazer você acreditar que o egoísmo seria a única maneira de um ser humano se proteger neste mundo. Isso não é apenas falso como também promove o contrário do que apregoa, o egoísmo produz dor e sofrimento.

LIBRA 23-9 a 22-10

Tudo que é desejável ou é proibido ou muito difícil de conquistar. Isso indica que o próprio ato de desejar é o verdadeiro perigo, pois promove que a alma negue a situação atual e se lance à aventura da conquista.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Se você quiser que as coisas andem da melhor forma possível, evite as críticas, pois por mais verdadeiras que sejam o efeito será o contrário ao esperado; disputas serão iniciadas e nada das tarefas serem feitas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As melhores receitas dependem de combinar ingredientes que separadamente não seriam agradáveis, mas combinados na dose certa produzem resultados surpreendentes e sedutores. Tudo depende de uma boa combinação.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Manter a cabeça no devido lugar para honrar o bom-senso seria uma atitude apropriada para outros momentos, mas não o atual. Agora seria melhor participar da loucura saudável e empreender alguma aventura.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Valorize as pequenas tarefas cotidianas, pois mesmo que pareçam ser um obstáculo entre a sua alma e as aventuras mais intensas, na prática são essas pequenas tarefas que garantem que tudo corra da melhor forma possível.

PEIXES 20-2 a 20-3

Uma boa aventura, mesmo que fugaz, produzirá um efeito considerável e positivo. Quando perceber que as disputas e discussões aumentam de tom, saiba que essa energia poderia ficar disponível para as aventuras.