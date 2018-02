Os primórdios da pornochanchada

Pedro Rovai realizou seu longa em 1974, com argumento de Marcos Rey e roteiro de Oduvaldo Vianna Filho e Armando Costa. O filme virou o carro chefe de uma tendência vitoriosa da época - a pornochanchada. Pouco antes, e também com Adriana Prieto, Rovai fizera A Viúva Virgem.

Para o espectador que for ver hoje a Vizinha pela primeira vez no cinema, é bom lembrar que, ao longo dos anos 1960, o Cinema Novo foi muitas vezes acusado de colocar o povo na tela e de retirá-lo da plateia. Era o preço por fazer obras inovadoras. Na segunda metade da década, sugiram comédias de costumes que faturaram bastante. O próprio Macunaíma, de Joaquim Pedro, arrebentou nas bilheterias.

As comédias ficaram cada vez mais picantes. Na vertente da Vizinha, Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, fez ainda mais sucesso. Foi uma época de namoro com o público, mas a crítica chiava. Se a censura do regime militar liberava os filmes, é porque não eram transgressores de verdade. Adriana, que morreu jovem no mesmo ano do filme, em 1974, é a jovem interiorana que vem morar com a tia. A parente, no fundo, planeja prostituí-la. Todo mundo deseja a "vizinha". O edifício em Copacabana - na verdade, o filme foi feito em estúdio, na Cinédia - vira a cara do Brasil.

AINDA AGARRO ESTA VIZINHA

Cinemateca - Sala

Petrobras - Hoje, 17h.