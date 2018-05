Os primeiros e raros passos de Joyce nos anos 60 O pesquisador Marcelo Fróes fez um bom levantamento das raridades de Joyce em início de carreira, reunidas na compilação Curriculum. São canções lançadas em compactos e discos coletivos, como as trilhas das novelas Véu de Noiva e Irmãos Coragem. Herdeira da bossa nova, a cantora e compositora participou intensamente dos festivais na segunda metade da década de 1960 e início dos anos 70. O primeiro registro deste CD, no entanto, é bem anterior, de 1964, quando Joyce tinha 16 anos e gravou a bossa Olhos Feiticeiros (Pacífico Mascarenhas) com o grupo vocal Sambacana. Com Nelson Ângelo, Toninho Horta, Naná Vasconcelos e Novelli formaria A Tribo, que tem cinco boas faixas no CD. Dela própria, há Sem Mais Luanda (parceria com José Rodrigues), do IV Festival da Música Popular Brasileira (1968), Copacabana Velha de Guerra (parceria com Sérgio Flacksman, de seu raro segundo álbum, Encontro Marcado, de 1969) e Please Garçon, da trilha do filme Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa, de 1970.