– Sabem que o Alaor não joga papel fora?

– Marcinha... – tentou protestar o Alaor.

Mas Márcia continuou:

– Não joga nem deixa eu jogar. Há anos que ele acumula papéis. Revistas, recortes de jornal...

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Marcinha, precisa falar nisso agora?

– Precisa, Alaor. Precisa porque eu não sei mais o que fazer com tanto papel dentro de casa. Desculpe, mas eu não aguentou mais.

O desabafo de Márcia criou um constrangimento no outro casal. Mas Márcia não parou.

– Vocês sabem que ele encheu um armário inteiro com revistas velhas? Aí eu não aguentei. Botei todas fora.

– É. Minha coleção da Placar. Desde o primeiro número. Você jogou no lixo!

– Precisava do armário para guardar roupa. Armário é pra isso.

– A coleção inteira!

– Sabem esses volantes que distribuem na rua? Ele pega todos. A casa está cheia de volantes. De telepizzas, de detetives, de tudo. Até de cartomante. Vocês acreditam? Cartomante!

Agora o Alaor estava brabo:

– Já que estamos botando os podres pra fora, o que você me diz das suas calcinhas?

– O que que tem as minhas calcinhas?

– As suas calcinhas penduradas no banheiro. Há anos que eu pergunto por que tem calcinhas penduradas no banheiro e você não dá bola. Explique, agora. Na frente de testemunhas. Por que nosso banheiro tem calcinhas penduradas por tudo que é lado?

– Que ridículo, Alaor.

– Há anos eu peço uma explicação, que não vem. Anos!

Quando Márcia e Alaor saíram, o outro casal ficou comentando aquela explosão intempestiva de ressentimentos domésticos. Como era que um casal chegava àquele ponto?

– Se bem – disse a mulher – que a Márcia tem um pouco de razão. Você também tem mania de colecionar papel...

– Peralá. Eu só guardo suplemento literário para ler depois.

– E nunca lê. Mas francamente, guardar volante de cartomante é demais.

Mais tarde, na cama:

– Bem...

– Mmm?

– Por que mesmo suas calcinhas ficam pendurada no banheiro?