'Os Penetras' atinge marca de 1 milhão de espectadores Com apenas 11 dias de exibição, o filme "Os Penetras", dirigido por Andrucha Waddington (o mesmo de "Casa de Areia"), alcançou a marca de 1 milhão de espectadores. O longa, protagonizado pelos humoristas Marcelo Adnet, da MTV, e Eduardo Sterblitch, do "Pânico na Band", teve a melhor abertura das produções nacionais de 2012, com 336 mil ingressos vendidos (com uma média de 1.060 pessoas por sala) e renda de R$ 3,8 milhões. A trama gira em torno de Marco Polo (Adnet), um trambiqueiro que promete ajudar Beto (Sterblicht) a se reaproximar de Laura (Mariana Ximenes), com quem, supostamente, matinha um relacionamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.