Os Paralamas mostram hoje em SP o novo álbum Os Paralamas do Sucesso se apresentam hoje e amanhã em São Paulo, na casa de espetáculo Citibank Hall. O grupo de Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro mostra o álbum "Brasil Afora", lançado no início de 2009. Com 27 anos de trajetória, este show dos Paralamas chega com um certo "atraso" à cidade. A turnê estreou há um mês, em Curitiba (PR). Os shows anteriores serviram para ?esquentar a chapa? antes de se apresentaram em São Paulo e no Rio (?as vitrines?).