Os Oscars de Piaf e Kramer

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1997. Direção de Lúcia Murat, com Marisa Orth, Antônio Fagundes, José de Abreu, Otávio Augusto, Tuca Andrada, Sérgio Mamberti, Cristina Aché, Elias Andreato.

O cinema político de Lúcia Murat sempre tem um fundo autobiográfico, baseando-se nas experiências da diretora, inclusive como guerrilheira e presa política. Marisa Orth faz jornalista que assume a chefia de escritório de rede de TV em Brasília. É período eleitoral, ela sofre todo tipo de pressão e muitos colegas estão abandonando o jornalismo investigativo para aderir à campanha de candidatos. Neste quadro, a heroína ainda vive triângulo amoroso que envolve parlamentar. Marisa, até quando não quer, produz estranhamento por seu estilo (afetado?) de representar. Reprise, colorido, 94 min.

Roubando Vidas

23H20 NA GLOBO

(Taking Lives). EUA, Australiana, 2004. Direção de DJ Caruso, com

Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands, Olivier Martinez, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade.

Angelina Jolie faz perita em perfis de criminosos para o FBI. Sua especialidade é viajar na mente de criminosos. É o que ela tenta fazer quando do Canadá vem um pedido de ajuda, para auxiliar a prender serial killer. Ele é um rouba-vidas que, como um camaleão, assume características de suas vítimas. O problema é que Angelina coloca seu profissionalismo em risco ao se envolver com Ethan Hawke, que faz uma testemunha. Um thriller eficiente, senão marcante, com boas atuações, algumas surpresas e duas ou três cenas que vão fazê-lo(a) pular no sofá. Reprise, colorido, 103 min.

Fúria Mortal

0 H NO SBT

(Out for Justice). EUA, 1991. Direção de John Flynn, com Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach,

Jo Champa, Gina Gershon, Julianna Margulies, John Leguizamo.

O melhor filme de Steven Seagal, mas não que isso represente grande coisa. O menos ruim, então. O duro de aguentar faz policial que enfrenta William Forsythe. Seu colega de infância virou um criminoso cruel. O diretor Flynn tem vários bons filmes no currículo (A Quadrilha, A Outra Face da Violência, etc.), mas volta e meia aceita fazer, com certa classe, esses veículos para os brucutus do cinema de ação. Reprise, colorido, 91 min.

13º Andar

1 H NA BANDEIRANTES

(The Thirteenth Floor). EUA, Alemanha, 1999. Direção de Josef Rusnak, com Craig Bierko, Armin Mueller-Stahl, Gretchen Mol, Vincent D'Onofrio, Dennis Haysbert.

Remake de um filme alemão que Rainer Werner Fassbinder havia feito para TV. Para a maioria do público, poderá ser visto como um clone de Matrix, embora seja do mesmo ano que o primeiro filme da série dos irmãos Wachowski. Cientista desenvolve projeto que recria virtualmente a los Angeles de 1937, com direito a personagens (e mentes) que existem somente no computador. Esse mundo fictício - e o real, do cientista - entram em choque quando ocorre um assassinato. O diretor Rusnak fez uma ficção científica noir que ostenta algum atrativo visual, mas, no limite, é ver e esquecer na hora. Reprise, colorido, 100 min.

TV Paga

O Homem do Ano

18 H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2002. Direção de José Henrique Fonseca, com Murilo Benício,

Cláudia Abreu, Natália Lage, Jorge Dória, Agildo Ribeiro, Carlo Mossy, José Wilker, Paulo César Pereio.

Adaptação de O Matador, de Pa-tricia Mello, com roteiro de Rubem Fonseca (pai do diretor). Aposta entre amigos transforma o matador Máikel no homem do ano, mas o filme já começa com o herói (?) morrendo, sinal de que sua trajetória será espelho da sociedade corrupta e violenta que o abriga. Embora possua qualidades, o filme tem um certo artificialismo que o compromete. Fonseca dirige um dos mais aguardados filmes brasileiros da nova safra - a biografia de Heleno de Freitas, com Rodrigo Santoro. Reprise, colorido, 100 min.

Piaf - Um Hino ao Amor

22 H NO TELECINE CULT

(La Môme/La Vie en Rose). França, 2007. Direção de Olivier Dahan, com Marion Cotillard, Sylvie Testud, Pascal Gregory, Emmanuelle Seigner.

Voz e alma da França, Edith Piaf cantou o amor como ninguém. O filme que narra sua história é, fundamentalmente, um show

de Marion Cotillard, cuja entrega ao papel é de arrepiar. Ela ganhou o Oscar. Poucas vezes o prêmio foi tão merecido. Reprise, colorido, 140 min.

Kramer Vs. Kramer

23H55 NO TCM

(Kramer vs. Kramer). EUA,1979.

Direção de Robert Benton, com

Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander, Justin Henry.

Vencedor de vários Oscars, incluindo filme, direção, roteiro, ator (Dustin Hoffman) e atriz coadjuvante (Meryl Streep), o cartaz da TV paga fez sensa-

ção há mais de 30 anos por retratar o que parecia uma nova mentalidade. Meryl Streep abandona o marido, Dustin Hoffman cria o filho sozinho, mas a mulher volta e disputa o garoto no tribunal. Como em Tootsie, Hoffman mostra que consegue ser pai e mãe e melhor que qualquer mulher. Isso, por acaso, não será machismo às avessas? Reprise, colorido, 104 min.