Os olhares humanos

Quando nossa humanidade se ocupa com o bem comum, tudo transpira riqueza, prosperidade, beleza, verdade e bondade. É raro isso acontecer, mas é a tendência, aqui e ali se veem grupos de pessoas cuja presença é marcante, irradiam influência bela, bondosa e verdadeira e isso se nota claramente através do cuidado que tomam com os espaços comunitários e o respeito com que tratam seus semelhantes. O número de pessoas que só se importam consigo mesmas é muito superior, elas são reconhecíveis por estar sempre buscando uma forma de apropriar-se do que não é delas, seja pelo roubo, pela inveja, pela cobiça ou apenas porque acham que, se viram, por exemplo, uma linda arara voando no ar em cima de suas casas, devem encontrar uma forma de engaiolá-la para que ela pertença exclusivamente a elas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Ainda que viver com a alma amparada na verdade seja duro e não provoque simpatia em geral, mesmo assim é preferível, porque ao longo do tempo você terá vida mais abundante e a juventude será preservada em suas atitudes.

TOURO 21-4 a 20-5

Renda culto a tudo que for maior que você, respeite tudo que for viver mais que você, tudo que for além de sua presença entre o céu e a Terra. Fazendo isso todos os dias, você não precisará de outra religião, apenas viverá.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Veja as coisas desta maneira: já que sua alma se encontra entalada em complicações que não imaginou, por que não aceitar o jogo e desenvolver respostas brilhantes para os problemas aparentemente insuperáveis?

CÂNCER 21-6 a 21-7

É satisfatório reconhecer que os que outrora tiveram poder de atazanar você se encontram agora amargando problemas e limitações. Porém, não seria sábio perder tempo demais nessa dinâmica de pensamentos.

LEÃO 22-7 a 22-8

A única forma verdadeiramente eficiente de aprender algo para sempre é desenvolvê-lo com o próprio esforço. Aquilo que resulta do esforço é cimentado para sempre na alma, alimentado com a certeza do próprio poder.

VIRGEM 23-8 a 22-9

No fundo, nenhuma pessoa deveria ser considerada obstáculo ou problema quando o assunto é empreender a sagrada aventura de viver. Porém, na prática há formalidades e regras morais que complicam tudo nos relacionamentos.

LIBRA 23-9 a 22-10

O conselho que mais se adequaria às condições atuais é o de você encarar em primeiro lugar tudo que parecer tão difícil que beiraria o impossível. Isso se refere a você tomar decisões bastante impopulares.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Perante o mar de coisas novas que acontecem você poderia dispersar-se e achar que tudo acontece porque acontece, sem motivo nenhum. Por trás opera a mão do destino estimulando você a se tornar mais inteligente.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Fazer a escolha certa é posterior ao exercício de fazer alguma em especial. É importante que, perante tantas perspectivas, você não se disperse. É melhor fazer uma escolha incerta do que não fazer escolha alguma.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Fazer o necessário e nada mais! Uma objetividade dessas é privilégio de pessoas que se cansaram de perder tempo com justificativas. Como o mundo não funciona assim, é esse tipo de atitude que as pessoas criticam.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Ignorantes não são as pessoas que nunca estudaram, mas aquelas que tendo recursos e meios de ampliar o intelecto não o fazem. Porém, as mais ignorantes de todas são as que, apesar de conhecer, não praticam o que sabem.

PEIXES 20-2 a 20-3

A vida se ocupará sempre em fornecer situações que sirvam para você cair na real e se movimentar entre o céu e a terra com a soltura de quem não tem tempo a perder. Algumas dessas situações poderão ser desagradáveis.