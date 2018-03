Os novos donos da bola Com a provável saída de Marcelo Adnet e Dani Calabresa, os comandantes do humor serão Paulinho Serra e Tatá Werneck. A dupla sempre mostrou sintonia, ampliada desde a estreia do Trolalá, que se tornou uma das principais audiências mesmo com 15 minutos de duração. Caberá a eles a missão de manter a linha de humor como um dos carros-chefe da emissora em 2013. "O trabalho deles ajuda a resgatar um pouco da falta de moral que a MTV deixou para trás. Eles produzem conteúdo de forma desconstruída", diz Zico Goes. / G.P.