Os Normais em DVD é líder na lojinha da Globo Quinze dias após o lançamento, o box de Os Normais, reunindo todos os 72 episódios do seriado em 10 discos e mais de 32 horas de cenas, tornou-se o produto em DVD mais vendido do portal da Globo Marcas. Rui e Vani, nas peles de Luís Fernando Guimarães e Fernanda Torres, concorrem com outros tantos seriados da Globo, musicais e novelas clássicas. Isso explica por que a emissora persegue, todo ano, a tentativa de emplacar uma nova comédia romântica em série, pautada por mal entendidos entre o casal, inclusive por meio de novos projetos da dupla Alexandre Machado e Fernanda Young, autores de Os Normais.