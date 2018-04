'Os Normais 2' alcança 1 milhão de espectadores Após 12 dias em cartaz, "Os Normais 2 - A Noite Mais Maluca de Todas", filme de José Alvarenga, foi visto por mais de 1 milhão de espectadores. O longa está em sua terceira semana em cartaz com 350 salas de cinemas do País. Com a marca, o longa se iguala a "Se Eu Fosse Você 2", "Divã" e "A Mulher Invisível" ao ultrapassar a barreira dos sete dígitos. Até o momento, a bilheteria dos títulos nacionais em 2009 já superou os 12 milhões de espectadores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.