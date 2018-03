OS MISERÁVEIS É TEMA DE ENCONTRO O livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, é tema do evento Clube de Prosa, promovido pela editora Cosac Naify. O encontro ocorrerá na quinta-feira, das 19h30 às 22 horas, na Loja Arte da Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073). Será conduzido pelo jornalista Daniel Benevides, coordenador de comunicação da editora. A obra de Victor Hugo, publicada em 1862, tem como personagem principal Jean Valjean, preso por 19 anos por roubar um pão para sua família. Solto, é acolhido por um bispo. A entrada para o bate-papo, com capacidade para 25 pessoas, é gratuita. Senhas podem ser retiradas a partir das 18h30.