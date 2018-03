'Os Miseráveis' conquista três Globo de Ouro

O filme "Os miseráveis" conquistou três prêmios: o de melhor filme de comédia ou musical, melhor ator de comédia ou musical (Hugh Jackman) e melhor atriz coadjuvante de comédia ou musical (Anne Hathaway). Já "Argo", trabalho de estreia na direção do ator Ben Affleck, ficou com a melhor direção e melhor filme.

Na categoria melhor ator dramático venceu Daniel Day-Lewis, por sua atuação em "Lincoln". A melhor atriz dramática foi Jessica Chastain, de "A hora mais escura". A atuação de Jennifer Lawrence em "O lado bom da vida" conquistou a estatueta de melhora atriz de comédia ou musical.

Christoph Waltz, ator austríaco que se tornou mundialmente conhecido após seu papel em "Bastardos Inglórios", ficou com o prêmio de melhor ator coadjuvante por "Django livre", deu também deu a Quentin Tarantino o prêmio de melhor roteiro. Anne Hathaway foi escolhida a melhor atriz coadjuvante por sua atuação em "Os Miseráveis".

"As aventuras de Pi", ficou com a estatueta de melhor trilha original, escrita por Mychael Danna, enquanto a melhor canção original foi para "Skyfall", do filme "007: Operação Skyfall".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os membros da associação escolheram o austríaco "Amor" como o melhor filme estrangeiro de 2012 e "Valente" como a melhor animação.

Diferentemente do Oscar, o Globo de Ouro premia também as séries de televisão. O prêmio de melhor série de drama foi para "Homeland", que também teve Damian Lewis escolhido como o melhor ator em série dramática, além de Claire Danes, como melhor atriz na mesma categoria

"Girls" ficou com o título de melhor série musical ou comédia. O melhor ator da categoria foi Don Cheadle, por "House of lies", mas o prêmio de melhor atriz foi para Lena Dunham, também de "Girls".

A melhor minissérie ou filme para TV de 2012 foi "Virada no jogo", que também deu a Julianne Moore, o prêmio de melhora atriz na categoria e para Ed Harris o título de melhor ator coadjuvante. O prêmio de melhor atriz coadjuvante ficou para Maggie Smith, que atua em "Downton abbey"

O ator Kevin Costner foi escolhido o melhor ator em minisséries por sua atuação em "Hatfields & McCoys".

Jodie Foster, que surpreendeu a todos com sua decisão de assumir que é homossexual, recebeu o prêmio Cecil B. DeMille, pelo conjunto da obra. As informações são da Associated Press.