OS MELHORES DO ANO PASSADO A APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) entrega hoje os troféus aos melhores de 2012 nas áreas de arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música popular, música erudita, rádio, teatro, teatro infantil e TV. A premiação será realizada no Sesc Pinheiros, às 20 h, com apresentação de Marília Gabriela e Herson Capri. Hoje também será realizada a entrega do 25.º Prêmio Shell de Teatro de São Paulo (PST-SP). A festa ocorre na Estação São Paulo, em Pinheiros, às 20 h, e é oferecida aos destaques da temporada teatral de 2012, nas categorias autor, diretor, ator, atriz, cenário, iluminação, música, figurino e especial.