E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, eis que uns Magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo “Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: “Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o Guia que há de apascentar o povo de Israel”. Então Herodes, chamando secretamente os Magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceria. E, enviando-os a Belém, disse: “Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore”. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e, prostrando-se, lhe ofertaram dádivas: ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho.

*

Até aí, é o que conta a Bíblia. Algumas dúvidas. Dá-se pouca atenção à visita que os Magos fazem a Herodes antes de procurarem o menino, tanto que em encenações do episódio Herodes nunca é mencionado. Na Bíblia, está escrito que Herodes chamou os Magos “secretamente” à sua presença, o que já sugere que sua intenção não era apenas conversarem numa boa. Também está escrito que Herodes “perturbou-se” com a noticia do nascimento de um futuro rei dos judeus. O que não o impediu de, cinicamente, pedir que os Magos lhe informassem quando tivessem descoberto o Cristo, para também ir adorá-lo.

*

Por que Herodes não mandou que os Magos fossem seguidos até avistarem a estrela que mostraria o local do nascimento do Cristo? Especulação: na sua conversa secreta com os Magos, Herodes teria pedido que eles matassem o recém-nascido, o que o pouparia de mandar matar todos os recém-nascidos em Belém. Apenas um morto impediria a morte de milhares. Com uma punhalada certeira, os Magos salvariam a vida de muitos inocentes. E Herodes só esperaria a notícia da morte do Cristo para festejar.

*

A caminho do local que a estrela do Oriente apontava, os três Magos teriam discutido quem empunharia o punhal que mudaria a história do mundo. O golpe seria dado antes ou depois da oferta das dádivas? Mas chegando à manjedoura e vendo o menino no colo de Maria, apiedaram-se dele, prostraram-se e ofertaram o ouro, o incenso e a mirra. E naquela noite sonharam que Herodes os perseguia por o terem traído, e partiram para sua terra por outro caminho.

*

A Bíblia não diz mais nada sobre os Reis Magos. Não se sabe se Herodes os alcançou para vingar-se da traição. Sabe-se, isto sim, que Herodes mandou matar todos os meninos de Belém.