Os Intocáveis garante a diversão

15H40 NA GLOBO

(Mr. Deeds). EUA, 2002. Direção de Steven Brill, com Adam Sandler, Winona Ryder, John Turturro, Steve Buscemi, Jared Harris, Peter Gallagher.

Rapaz vive na pequena cidade de Mandrake Falls, em New Hampshire, onde faz sucesso com sua pizzaria e leva uma vida tranquila. Até que, repentinamente, surgem dois executivos que lhe trazem uma notícia surpreendente: um tio afastado acaba de morrer e lhe deixou uma fortuna de US$ 40 bilhões, além do comando da maior empresa de comunicação do mundo e diversos outros negócios. Ele parte, então, para a cidade grande, onde começa a implantar em seus novos negócios os valores de sua pequena cidade. É quando uma repórter de um tabloide sensacionalista é enviada para observá-lo de perto, mas acaba se apaixonando por ele. A intenção era fazer um remake da comédia clássica de Frank Capra - O Galante Mr. Deeds, de 1936. O resultado, porém, é um tiro n'água. Não perca seu tempo. Reprise, colorido, 96 min.

Algo Como a Felicidade

22 H NA CULTURA

(Stestí). República Checa, Alemanha, 2005. Direção de Bohdan Sláma, com Tatiana Vilhelmová, Pavel Liska e Anna Geislerová.

Monika, Toník e Dasha cresceram juntos no mesmo conjunto habitacional, no subúrbio de uma pequena cidade da República Checa. Já adultos, eles buscam meios distintos para viver. Monika espera um dia reencontrar o noivo, que partiu para os Estados Unidos em busca de dinheiro e sucesso. Toník vive com sua tia excêntrica, com quem tenta manter a fazenda da família. Já Dasha tem dois filhos e um amante casado, estando sempre à beira do desespero. Quando seu estado piora, ela é hospitalizada, o que faz com que Monika e Toník se aproximem. As referências são poucas, mas, como é exibido no horário da Mostra Internacional de Cinema, acredita-se que tenha qualidade. Hoje será exibida a versão com legendas. Reprise, colorido, 101 min.

Dois Tiras Fora de Ordem

23 H NA REDE BRASIL

(I Due Superpiedi Quasi Paitti). Itália, 1976. Direção de Enzo Barboni, com Terence Hill, Bud Spencer, David Huddleston, Luciano Catenacci.

Depois de uma improvável série de eventos e uma tentativa fracassada de roubo a um supermercado, dois rapazes acabam como ajudantes da polícia de Miami. Como patrulheiros das ruas da cidade, o trabalho deles consiste em destruir o poder das gangues de rua, incluindo um grupo de adolescentes que se veste como gângster de filmes antigos. Comédia italiana, um tanto abrutalhada, mas que diverte os fãs do gênero. Reprise, colorido, 98 min.

A Múmia - Tumba do Imperador Dragão

23H30 NA RECORD

(Tomb of the Dragon Emperor). EUA, China, Alemanha, 2008. Direção de Rob Cohen, com Brendan Fraser,

Maria Bello, Jet Li, John Hannah.

Depois de enfrentar a Múmia, o aventureiro Brendan Fraser agora se defronta com o Exército do imperador Dragão, que ressuscita dos mortos para conquistar o mundo. Maria Bello substitui Rachel Weisz e Jet Li traz a sua habilidade como lutador de artes marciais para incrementar o relato. Apesar de ser um sub-Indiana Jones, o filme garante uma boa diversão, principalmente pelos efeitos especiais e pela simpatia irradiada pelo elenco. Reprise, colorido, 112 min.

TV PAGA

Vendaval de Paixões

14 H NO TCM

(Reap the Wild Wind). EUA, 1942. Direção de Cecil B. De Mille, com Ray Milland, John Wayne, Paulette Goddard, Robert Preston, Raymond Massey, Susan Hayward, Charles Bickford.

Na Flórida de 1840, uma bela sulista é disputada por dois homens. Apesar disso, ela mantém seu negócio de barcos, enfrentando intempéries e a ganância masculina. O elenco de nomes famosos ajuda a tornar o espetáculo divertido, apesar da tendência do diretor Cecil B. De Mille em sempre privilegiar cenas de efeito. Reprise, colorido, 123 min.

Os Intocáveis

19H50 NO TELECINE CULT

(The Untouchables). EUA, 1987. Direção de Brian De Palma, com Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia, Robert De Niro, Billy Drago, Charles Martin Smith, Richard Bradford.

Kevin Costner vive o incorruptível policial Elliott Ness. Na Chicago de 1930, onde vigora a Lei Seca, Ness organiza um grupo de policiais - que se denominam Intocáveis -, e parte para combater Al Capone e sua quadrilha de gângsteres. Policial de primeira qualidade, especialmente pelo conjunto de interpretações - Sean Connery, como de hábito, prende o olhar do espectador. E o diretor Brian De Palma, cinéfilo de carteirinha, presta uma bela homenagem à cena da escadaria de Odessa do clássico O Encouraçado Potemkin, de Sergei M. Eisenstein. Reprise, colorido, 119 min.

Beleza Negra

1H05 NO TCM

(Black Beauty). EUA, 1994. Direção de Caroline Thompson, com Sean Bean, David Thewlis e Jim Carter.

A melhor versão do romance de Anna Sewell mostra a via-crúcis do cavalo que passa de dono em dono, conhecendo desde um tratamento benevolente até a violência mais abusiva, na Inglaterra do século 19. A originalidade da diretora Caroline Thompson, ex-roteirista, é que, pela primeira vez no cinema, ela faz com que o próprio animal conte sua história. Reprise, colorido, 85 min.