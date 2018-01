'Os Inquilinos' retrata vida de família em favela de SP

Pai de família, trabalhador e orgulhoso de viver na casa construída por seu pai, Valter um dia vê sua tranquilidade ser quebrada quando três baderneiros alugam a casa ao lado. Apesar de beberem, fumarem, falarem palavrões e darem festas que varam a madrugada, os rapazes não agridem diretamente a família de Valter. Tanto é que, após reclamar, os garotos até chegam a suspender uma festa. O problema é outro.

O conflito é onipresente e assustador. Ele é representado pela figura de uma facção criminosa, conhecida pelos moradores como Partido. São bandidos que substituíram a ação do Estado dentro da favela e impuseram a sua própria lei. Dentro de casa, Valter sente-se seguro. É pai de dois filhos pré-adolescentes e casado com Iara (Ana Carbatti). Fora, ele se sente impotente para reagir contra esses vizinhos, com medo da ação do Partido. As informações são do Jornal da Tarde.