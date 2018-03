Os indicados do Actors Guild

O elenco de Lincoln e de Argo tiveram o maior número de indicações para o Screen Actors Guild 2013. Ambos concorrem na categoria de melhor elenco, ao lado da comédia Silver Linings Playbook, do musical Os Miseráveis, e do inglês O Exótico Hotel Marigold.

Um dos mais prestigiados, e aguardados, prêmios da temporada pré-Oscar, o Screen Actors Guild (SAG) entrega os prêmios em 27 de janeiro, em Los Angeles, quase um mês antes da entrega dos Oscars, em 24 de fevereiro. Além da categoria melhor elenco, os atores de Hollywood (a propósito, o maior grupo de votantes da Academia) elegem melhor ator, atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante.

Confirmando as apostas que já estão se aquecendo, na categoria melhor ator, Daniel Day-Lewis é favorito por sua performance em Lincoln, seguido por Bradley Cooper, por Silver Linings Playbook, John Hawkes, por The Sessions, Hugh Jackman, por Os Miseráveis e Denzel Washington, por Flight.

Para melhor atriz, a lista conta com Jessica Chastain, por, Zero Dark Thirty; Marion Cotillard por Rust and Bone, Jennifer Lawrence, por Silver Linings Playbook, Helen Mirren, por Hitchcock, e Naomi Watts, por The Impossible. Entre as atrizes coadjuvantes. Anne Hathaway é favorita por sua bela performance em Os Miseráveis, Sally Field ganha destaque por Lincoln, Helen Hunt é indicada por The Sessions, Nicole Kidman surpreende com uma nomeação por The Paperboy e Maggie Smith surge com uma indicação por O Exótico Hotel Marigold.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já para ator coadjuvante, Alan Arkin encabeça a lista pela atuação no eletrizante Argo, de Ben Affleck; Javier Bardem ganha uma indicação por 007 - Operação Skyfall, Robert De Niro, por Silver Linings Playbook. Philip Seymour Hoffman, por The Master, e Tommy Lee Jones, também por The Master. / EFE