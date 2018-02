Os fundamentos

Todos os dias, sem cessar, é propício consagrar-se à busca daquilo que transporta a consciência do mundo das decepções e dores para a elevação da alegria. Que outra coisa mais importante haveria para dedicar-se como início e fim de cada dia do que entender a diferença entre o real e o irreal? Poderia, por acaso, um indivíduo ou uma nação prosperar e ser feliz sem desenvolver esse discernimento? Nos bastidores do processo mundial há conspirações sinistras, é dessas que surge a irrealidade. Porém, muito além desses bastidores há a Vida, cuja ordem fundamental é proteger os que nela buscam proteção. Que aqueles que buscam a destruição dos fundamentos considerem atentamente esta questão, porque é nela que encontram a derrota eternamente.

ÁRIES 21-3 a 20-4

É muito bom que o panorama de todo rela-cionamento fique realista e que as pessoas mostrem toda a sua complexidade. Porém, melhor ainda é que isso con-tribua para revigorar o ardor inicial dos relacionamentos.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sucesso se mede pelo número de pessoas que você beneficiar com sua presença, o restante pode até parecer sucesso, mas se apenas servir para isolar você no meio de objetos caros, melhor suspeitar de que algo esteja errado.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

De pouco em pouco se consegue fazer muito. Porém, é necessário ter persistência para não desanimar no meio do caminho, já que os resultados não se mostrariam aí. Um grande caminho se faz com inúmeros pequenos passos.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Começar a conversar a respeito das emoções misturadas e desencontradas que caracterizaram a confu-são dos últimos tempos seria perda inútil de energia. Melhor fazer logo algo para sair desse estado, algo concreto.

LEÃO 22-7 a 22-8

Em vez de você se martirizar fazendo especulações futuristas a respeito de se as coisas vão dar certo ou errado, melhor passar tudo para a prática o mais rapidamente possível, pois é assim que você saberá tudo.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Se toda discordância se torna motivo de distanciamento, então nunca aconteceria nenhum relacionamento humano. As pessoas são diferentes e é natural que discordem umas das outras. Porém,

o relacionamento se preserva.

LIBRA 23-9 a 22-10

Você avançou tanto que descobriu ter se infiltrado demais em terrenos que lhe são hostis. Por isso, a partir de agora será necessário você pensar um pouco mais na sua segurança e estabilidade. Melhor assim.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Para você conferir se tudo não passa de fantasia ou se os sinais levam a crer que haja algo interessante se desenvolvendo, o melhor a fazer é tomar algumas atitudes concretas. Somente a prática tirará a dúvida.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Você terá de tomar decisões a despeito de não ter certeza sobre nada. Até há pouco tempo atrás ainda havia emoções fortes que anunciavam resultados e esses eram dados por sabidos. Nada disso acontece mais.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Você não precisa concordar nem discordar, mas dispor-se a ouvir opiniões diferentes. É possível que você tenha passado tempo demais sem mudar as opiniões e que essas tenham deixado de ser tão eficientes quanto outrora.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Experimente: sem colocá-las em prática, suas ideias se transformarão em decepção. Experimente, vale mais a pena errar por ter tentado do que se decepcionar por nunca ter sequer se aventurado a fazer algo.

PEIXES 20-2 a 20-3

A imprevisibilidade de tudo não deve servir para aumentar a tensão, mas para estimular o espírito de aventura. Sabendo de tudo antecipadamente, que emoção haveria? Melhor nada saber

e a tudo se atrever.