Os escrúpulos

Sou um careta assumido. Tão careta que ainda uso o termo "careta". Nunca fumei ou usei drogas e meus porres de adolescência acabaram porque o martírio das minhas ressacas era muito maior do que o prazer do porre. E... Mas espera um pouquinho. Preciso fazer uma confissão. Tomava-se muita Cuba Libre, na época, há 200 anos. Coca-Cola com rum. Ou rum com Coca-Cola, dependendo da pressa. E um dia alguém apareceu com uma novidade: desmanchar dois comprimidos de Melhoral na Cuba Libre daria um barato espetacular. Experimentei. Quem se lembra do jingle do Melhoral? "Melhoral, Melhoral, é melhor e não faz mal"? O Melhoral desmanchado na Cuba Libre não me fez mal - nem bem. Não me fez nada. O barato desejado não aconteceu e eu nunca mais experimentei. Mas foi a coisa mais depravada que fiz na vida, se concordarmos que sonho não vale.

Tudo isso para dizer que não tenho credenciais para opinar sobre a liberação da maconha, como fez o Mujica no Uruguai. Sou um ignorante na matéria. A fumaça da maconha faz tanto mal quanto a fumaça do cigarro comum? Vicia como cigarro comum? Também dá câncer? Se já é usada para fins medicinais, também funciona para fins profilácticos? Dá mesmo um barato bom ou pertence à mesma categoria do Melhoral na Cuba Libre? Não sei. Só sei que o Mujica está fazendo um governo bacana - olha aí, eu também ainda uso "bacana" - no Uruguai, inclusive vencendo alguns escrúpulos. No bom sentido.