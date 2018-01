Os dez melhores shows nacionais de 2017

SHOWS NACIONAIS

1) Depois de encerrar a turnê ‘Abraçar e Agradecer’, que acaba de sair em DVD, Maria Bethânia começa a escolher o repertório para seu próximo projeto, que deve dar origem a um novo show.

2) Paulo Miklos deixou os Titãs este ano e lança seu primeiro disco solo fora da banda. Serão dez faixas que tratam da vida urbana contemporânea, produzidas por Pupillo e Marcus Preto.

3) ‘Corpo Fechado’ é o título provisório do álbum que Johnny Hooker grava no ano que vem, celebrando a união entre a música brasileira e as sonoridades latinas.

4) A Nação Zumbi (foto) entra em 2017 com o plano de fazer dois álbuns. Um deles será de inéditas, compostas pela própria banda. O outro terá versões para músicas de David Bowie, Jorge Ben Jor, entre outros. Ambos devem gerar turnê.

5) Pela primeira vez, o renomado instrumentista Hermeto Pascoal grava um álbum com big band. Ainda não há datas fechadas, mas é certo que o show do CD passará pela cidade.

6) A banda Blitz estreia a turnê do álbum ‘Aventuras II’, 35 anos depois de lançar ‘As Aventuras da Blitz’. Os shows da trupe de Evandro Mesquita ocorrem no Teatro J. Safra, em 13 e 14/1.

7) Outro ex-membro dos Titãs, Nando Reis começa a rodar o Brasil com a turnê do álbum ‘Jardim – Pomar’, do single ‘Só Posso Dizer’. A turnê terá início no primeiro semestre.

8) Com uma nova leva de composições, Mallu Magalhães lança seu quarto álbum. A inédita ‘Casa Pronta’ já foi tocada ao vivo, durante a turnê ‘Saudade’, que passou por aqui em 2016.

9) ‘Modo Avião’ é um projeto ambicioso de Lucas Santtana, unindo música, quadrinhos e literatura. O lançamento está previsto para o primeiro semestre, e a turnê vem em seguida.

10) Cícero encerra a bem-sucedida turnê do álbum ‘A Praia’ no Cine Joia, em 12/1. Ele também relembra músicas incluídas em ‘Canções de Apartamento’ (2011) e ‘Sábado’ (2013).