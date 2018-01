Os dez melhores restaurantes em 2017

GASTRONOMIA

1) Sob o comando do Grupo Bar, a rede norte-americana TGI Fridays volta a apostar no País, com a abertura da primeira unidade no Itaim Bibi (Av. Cidade Jardim, 56), ainda em janeiro.

2) O chef Gustavo Rozzino, do TonTon, inaugura em janeiro a lanchonete Sandoui, inspirada nos pubs londrinos e com sanduíches variados, na Alameda Joaquim Eugênio Lima, 1.537, Jardim Paulista.

3) O chef Marcelo Corrêa Bastos vai comandar o Vista, restaurante de comida brasileira contemporânea previsto para abrir em junho, na cobertura do Museu de Arte Contemporânea.

4) O Boteco Boa Praça (foto) está previsto para inaugurar dia 10/1, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.183, no Itaim Bibi. Dos mesmos sócios dos bares Tatu Bola e Eu Tu Eles, terá música ao vivo e cardápio focado em carnes feitas na parrilla.

5) Donos do restaurante Più, os sócios Marcelo Laskani e Mauricio Cavalcante prometem para janeiro a abertura do Più Piccolo, na Rua dos Pinheiros, 266, vizinho ao bar do Le Jazz.

6) Peixes frescos serão a base da cozinha do empório e restaurante Le Fish, que deve abrir em janeiro, nos Jardins (R. Melo Alves, 301), com pratos como ceviche e hambúrguer de salmão.

7) O chef Marcos Livi está à frente do bar Quintana Morumbi, que abre em fevereiro, com culinária do Sul do País e com direito a grelha a lenha e a carvão, na Rua Fonseca Brasil, 107.

8) Em março, deve ser inaugurado o Vino! Bar, com petiscos italianos e diversas opções de vinho em taça, dentro do restaurante Vino!, no Itaim Bibi (R. Professor Tamandaré de Toledo, 51).

9) O Tessen é mais um empreendimento que vai se instalar no Itaim Bibi, no primeiro semestre. A ideia dos sócios é movimentar a cena gastronômica ao unir comida, música e arte.

10) O Saj Box – versão pop-up do restaurante Saj – vai servir suas receitas libanesas e ter produtos para viagem, na Vila Butantan (R. Agostinho Cantu, 47, Butantã), ainda no primeiro semestre.