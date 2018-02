Os caninos de animal predador

Se o bate-papo com o leitor de literatura se dá no lugar e data em que ele naufraga, há que analisar a habilidade do crítico ao dobrar o Cabo das Tormentas. Entre Parênteses prova que o leitor de resenha de livro não é o bom-moço disciplinado que sai em busca de um acessível manual de história da literatura universal, oferecido em conta-gotas. Como se estivesse na plateia de filme que dramatiza briga entre gangues rivais, o leitor singular dos textos críticos de Bolaño arregala os olhos, deliciando-se com os atritos e pendências que caucionam e avaliam a barbárie da competição na vida literária, enquanto, à vista de tapas e raros beijos, a saliva verde e raivosa lhe escorre pela boca.

A escrita crítica de Bolaño reduplica a trama ficcional em que ele se fez mestre no romance 2666 (Companhia das Letras, 2010), repovoando-a com personagens e objetos reais - os escritores e seus livros. Cativa e arrebata o leitor por ter sido escrita por personalidade pública e versar sobre personalidades públicas. Semelhante ao narrador de ficção, o crítico reivindica liberdade absoluta e dá trela à língua de trapos. Esta mobilia a república das letras com tiradas e metáforas que desmancham os prazeres insuspeitos da moçada. Observações irônicas e rascantes atiram pedras nos cidadãos conscritos e liberam alguns poucos do suplício.

O texto crítico de Bolaño não é gratuito, incapaz de subscrever a boutade "não li e não gostei". Na falta de adjetivos melhores, direi que é, ao mesmo tempo, subjetivo e ideológico, e lembra, entre nós, os exercícios de Oswald de Andrade. Nos anos 1920, quando a Escola da Anta quis metralhar o movimento antropófago, Oswald divulgou um panfleto hilário contra os verde-amarelos. Analisa-o Haroldo de Campos: "Num estilo paródico arcaizante, o texto é todo construído na base de trocadilhos em torno da palavra Anta, que é incrustada no bojo de outros vocábulos, permitindo associações bufas". Exemplos: pedanta, agravanta, antanho, garganta, etc. Nos anos 1940, quando o "palhaço da burguesia" decide duelar com Otto Maria Carpeaux em Ponta de Lança (Globo, 2004), vale-se de defeito de fala do crítico vienense, a gagueira, para esculachá-lo. Jogo sujo? Ah! os caninos de animal predador...

É cruel o modo como Bolaño data o início da crítica que exercita. Data-o de 1986, ano em que morre Jorge Luis Borges e em que os pósteros devem ser obrigados a reler o defunto para aprender. Tão desproporcional é a altitude do marco inaugural, que a atualidade da literatura hispano-americana cheira a pó de traque. Ao destacar a obra do romancista Roberto Arlt, compara-a aos aposentos duma casa: "Se considerada como cozinha, a literatura de Arlt nos promete envenenamento; como lavabo, acabará nos passando sarna; como biblioteca, a garantia de destruição da literatura". O aprendizado das letras por Arlt "se desenvolveu na desordem e no caos, na leitura de péssimas traduções, nas cloacas e não nas bibliotecas". Arlt é russo, personagem de Dostoievski; Borges é inglês, personagem de Shaw ou Stevenson. Quanto ao discípulo de Arlt, Ricardo Piglia, teria sido melhor que "tivesse se enamorado do polonês Gombrowicz". No entanto, é Piglia quem resgata o ataúde de Arlt, levando-o a sobrevoar a cidade de Buenos Aires.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Continua. Com Oswaldo Soriano "os escritores argentinos se deram conta de que podem ganhar dinheiro com literatura". É fácil, basta "um pouco de humor, muita solidariedade e amizade portenha, algo de tango e de lutadores de boxe decadentes". Outro Oswaldo, o exilado Lamborghini, "se enganou de profissão. Melhor teria sido se trabalhasse como matador de aluguel". Ele deixa como discípulo Cesar Aira. Pensem num rato que deixa como testamento literário um gato com fome. Não é do mentor que o bichano vai arrancar a comida.

Essa veia anárquica e desarrazoada tem o coração crítico alimentado (pasme-se!) pelos poetas hispano-americanos, únicos salvados da carnificina. Cita poema do chileno Nicanor Parra: "Os quatro grandes poetas do Chile / são três: / Alonso de Ercilla e Rubén Dario". Quatro, três, dois. Ercilla (1533-1594) foi o soldado espanhol que participou da guerra colonial contra os índios chilenos e, de volta à Espanha, escreveu o épico La Araucana. O nicaraguense Rubén Dario (1867-1916) é o genial introdutor do simbolismo na América espanhola. Cita, ainda, versos de Vicente Huidobro: "Os quatro pontos cardiais / são três / o sul e o norte". Ambos os poemas, comenta Bolaño, "fazem indagações na quarta dimensão da consciência cidadã". E acrescenta: "Ainda que à primeira vista pareçam piada, e o são, num segundo olhar se nos revelam como uma declaração dos direitos humanos".

Conclui que o poema de Nicanor Parra nos ensina que "o nacionalismo é nefasto e cai pelo próprio peso". Explica-se: "Não sei se se entende a expressão "cair pelo próprio peso"; imagine-se uma estátua esculpida em merda que se desmorona lentamente no deserto". Releiamos nosso Murilo Mendes: "O Uruguai é um belo país da América do Sul, limitado ao norte por Lautréamont, ao sul por Laforgue, a leste por Supervielle".