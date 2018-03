Os caça-fantasmas está de volta Os Caça-Fantasmas vai voltar aos cinemas em outubro. Segundo o site oficial do clássico de 1984, o filme vai reestrear em versão original no circuito americano e deve ganhar as telas do mundo nos próximos meses.Com direção de Ivan Reitman e estrelada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver e Harold Ramis, traz as aventuras de um grupo de parapsicólogos desempregados que abre uma empresa especializada em capturar fantasmas em NY. Indicado a Oscar, ganhou uma sequência em 1989, Há rumores de que a reestreia seria uma estratégia da Sony/Columbia Pictures para testar o interesse do público para um Caça-Fantasmas 3. / EFE