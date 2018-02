Os aparentes absurdos

Sábios seríamos se nunca esquecêssemos que a nossa amada lógica, a que nos serve para tentar explicar tudo e ordenar os acontecimentos, não descreve fielmente a realidade, é apenas uma imaginação. Sábios seríamos se aceitássemos que esse genial instrumento de observação limita o exercício à perspectiva que dermos e só isso; ou por acaso é muito difícil compreender e aceitar que seria impossível o observador tornar-se maior do que aquilo que pretende observar? O Universo contém o observador, mas o observador não poderá nunca conter aquilo que é a própria essência de seu ser. Por isso a vida é cheia de aparentes absurdos que detonam saltos qualitativos. Em si não mereceriam ser chamados de absurdos, parecem assim porque desafiam nossa lógica.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Mantenha sua mente aberta e receptiva às novidades, mas cuide para não se dispersar, pois os assuntos em andamento são infinitamente mais importantes do que aventurar-se em algo novo. Conclua primeiro e depois renove.

TOURO 21-4 a 20-5

A verdade é uma virtude fundamental e ainda que em nossa presunçosa modernidade façamos o possível para relativizá-la a ponto de transformá-la em mentira, sua força consiste em ter validade superior à relatividade.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O susto tomado pelo aparecimento de adversidades não precisa conduzir você a fazer profecias sinistras a respeito do futuro. Há males que vêm para bem, essa regra proverbial deve ser levada em conta na atualidade.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O tempo investido em deliciar-se com as comidas poderia ser investido comunicando-se amorosamente através de gestos. Delícia por delícia, pelo menos a comunicação amorosa não engorda e traz com ela novas perspectivas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Preserve a mente vigilante para não perder nada do que acontece ao seu redor. Negligenciar a atenção seria o mesmo que desvalorizar a oportunidade de melhorar sua vida. Ou por acaso você prefere continuar se queixando?

VIRGEM 23-8 a 22-9

Use todos os seus poderes com sabedoria. Talvez você se pergunte: mas será que Eu tenho poderes? Ouvir, pensar, falar, andar, sentir, comunicar-se, degustar, tocar, todos são poderes. Pense nisso e use-os com sabedoria.

LIBRA 23-9 a 22-10

É legítimo esperar recompensa pelo trabalho, mas é normal que essa seja bastante decepcionante, pois nossa humanidade se acostumou a desvalorizar o alheio enquanto sempre faz uma estimativa exagerada do que lhe é próprio.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Aquele lampejo inspirado que ocorreu antes de a sua mente iniciar o árduo processo de argumentações e discórdias avisava que o melhor seria recuar e fazer concessões. Aonde foi parar esse lampejo de inspiração?

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Evoque o espírito de aventura para aceitar o que até aqui era inaceitável, justamente para que o ato não produza uma cara amarrada, mas uma alma entusiasta e alegre, que aposta na novidade em andamento.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As tarefas e obrigações são tratadas com enfado pela maioria das pessoas e, por isso, desleixadas. Faça você diferente, tire dessas tarefas os nutrientes que preservem sua alma em contínuo estado de alegria.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Este é um daqueles momentos em que a alma tem a nítida sensação de ser movida por uma força maior. Contemple os acontecimentos e registre a situação, pois ela planta a semente de futuro progresso.

PEIXES 20-2 a 20-3

Perante um panorama que vai ficando mais complicado à medida que os dias passam, não seria nada além do natural que você sentisse mais medo. Evite lutar contra esse medo, ouça com atenção o que ele diz nas entrelinhas.