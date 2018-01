Os 70 anos do Parque Nacional do Itatiaia, no Sesc Pompéia A partir de quinta-feira, 22, é possível conferir, no Sesc Pompéia, uma retrospectiva da história de uma das mais famosas unidades de conservação do País: o Parque Nacional do Itatiaia. 70 Anos do Parque Nacional do Itatiaia é composta por 70 imagens, entre elas fotografias que fazem parte do acervo do Laboratório de Museologia do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, fotos históricas do momento da criação do parque e ilustrações botânicas, entre aquarelas, grafites e nanquins. 70 Anos do Parque Nacional do Itatiaia. Sesc Pompéia. Rua Clélia, 93. Hall do Teatro. De 22/3 a 22/04. De terça a sábado, das 10 às 20 horas. Domingos e feriados, das 10 às 17 horas. Tel. (11) 3871-7700. Grátis