Os 70 anos de Sergio Ramirez O escritor nicaraguense Sergio Ramirez, ganhador do Prêmio Alfaguara (1998) e do Prêmio Ibero-americano de Letras José Donoso (2011), vai celebrar 70 anos de vida e 50 de literatura com uma série de festejos em agosto. Serão lançados três livros: La Viuda Carlota y Otros Cuentos, uma antologia pessoal pela Amerrisque; Historias Para Ser Contadas, com artigos publicados na imprensa, que sai pela Universidad de Nuevo León, e Un Baile de Máscaras, uma edição comemorativa da Uruk, com fotografias de Rossana Lacayo. A festa inclui ainda uma exposição de fotos e conferência do crítico alemão Werner Mackenbach sobre o escritor. /EFE