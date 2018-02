Os 60 anos de Gudin, um ímã de craques

Para-raio de gente talentosa e que o ajudou a se tornar um dos compositores mais relevantes do cancioneiro nacional, acompanhado de seu grupo Notícias Dum Brasil, Gudin conta hoje e amanhã com as participações de Leila Pinheiro, J.C. Costa Netto, Paulo Vanzolini, Ana Bernardo, Paulo César Pinheiro e Márcia (os dois últimos, relembrando em um pequeno quadro o espetáculo O Importante É Que A Nossa Emoção Sobreviva, de 1974), que cantarão temas antológicos de Gudin, como Mente (parceria com Vanzolini), Mordaça (com P.C. Pinheiro), Paulista, Verde (com J.C. Costa Netto) e Ainda Mais (com Paulinho da Viola).

Sábado e domingo, o compositor paulistano recebe Arrigo Barnabé, Roberto Riberti, Toquinho e, novamente, Paulo César Pinheiro. No repertório, canções como E Lá se Vão Meus Anéis e Maior É Deus (com P.C. Pinheiro), Bem Bom (com Arrigo Barnabé e Carlos Rennó, que batizou o clássico disco de Gal Costa) e De Violão para Violão, parceria com Maurício Sant"Anna em homenagem a Paulinho Nogueira, violonista que fez Gudin se entregar ao instrumento aos 13 anos. E o compositor, após uma sugestão, quase deixa de fora do repertório Olha Quem Chega, sua primeira parceria com Paulo César Pinheiro. "Você acaba de desmanchar o roteiro. (Risos). Essa música não pode ficar de fora, vamos tocá-la. Foi difícil fazer o roteiro, tem muita gente boa. Vai ser como uma corrida de bastão, um revezamento centrado nas parcerias", comenta Gudin.

EDUARDO GUDIN

Sesc Vila Mariana. Rua Pelotas, 141, telefone 5080-3000.

Hoje a sáb., às 21 h; dom.,

às 18 h. De R$ 7,50 a R$ 30.