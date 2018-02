Os 60 anos da Record guiam a grade do ano Os 60 anos da Record, a serem completados em setembro, são o principal cartão de visita da programação 2013, que a emissora anunciará amanhã, em evento fechado. A efeméride valerá campanha, com vinhetas e logotipo que nortearão a grade do ano daquela que é a mais antiga estação de TV em operação no País. O pacote prevê livro comemorativo e o lançamento de parte de seu precioso acervo em canais de TV no R7, portal da emissora na web. Dono da casa desde 1990, Edir Macedo tem sob seu domínio as imagens que restaram dos grandes festivais e de programas que promoveram os maiores nomes da música brasileira, todas da era Machado de Carvalho, clã fundador da Record.